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Общество

ННГУ планирует завершить реконструкцию здания бывшего кафе "Аквариум" в 2025 году

12 февраля 2025 07:00  [45] Общество

Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского планирует в 2025 году завершить капремонт здания на улице Большой Покровской, где ранее располагалось кафе "Аквариум".

Как сообщили редакции НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе вуза, проектно-сметная документация по объекту была представлена в Министерство науки и высшего образования РФ еще в 2024 году. Здание включено в программу капитального ремонта с условием софинансирования со стороны федерального ведомства. В университете уточнили, что все необходимые строительно-монтажные работы запланированы на текущий год, однако их выполнение зависит от выделения средств.  

Ранее в ННГУ сообщали, что в реконструированном здании планируется открыть выставочный центр, коворкинг и офисные помещения. Летом 2024 года завершились работы по внешней отделке, но для окончания внутренней отделки вузу необходимо дополнительное финансирование. 

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Теги:
ННГУ Строительство
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