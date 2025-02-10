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Общество

Почти миллиард рублей уйдет на ремонт 275 дворов в Нижнем Новгороде

11 февраля 2025 16:16  [117] Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В 2025 году в Нижнем Новгороде отремонтируют 275 дворовых территорий, что станет самым масштабным обновлением за последние годы. На эти цели направят почти 1 миллиард рублей. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев.  

По его словам, ранее благоустройство было сосредоточено в основном на общественных пространствах – парках, скверах, набережных. Однако жители прежде всего хотят видеть ухоженные дворы, ведь именно они являются частью повседневной городской среды.  

Объем запланированных работ вдвое превышает среднегодовой показатель. Финансирование составит 500 млн рублей из городского бюджета и 300 млн из регионального, что делает этот проект самым крупным в сфере благоустройства дворов за всю историю города.  

В 2024 году также был проведен значительный объем работ по ремонту дворов, однако в 2025-м планируется еще более масштабное обновление. Юрий Шалабаев отметил, что такой подход позволит повысить качество городской среды и сделать дворы комфортнее для жителей.

Ранее в мэрии рассказали, какие общественные пространства планируется благоустроить в Нижнем Новгороде в 2025 году по нацпроекту. А до этого появилась информация о 24 участках дорог, которые приведут в порядок по проекту "Вам решать!".

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода двор Ремонт
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