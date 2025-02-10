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Бизнес

На цифровой платформе МСП.РФ стартовал Всероссийский предпринимательский диктант

11 февраля 2025 16:52  [62] Бизнес

Корпорация МСП проводит первый Всероссийский предпринимательский диктант на цифровой платформе для малого и среднего бизнеса МСП.РФ. Все желающие до конца февраля могут проверить свои знания в области бизнеса и получить персональные рекомендации по развитию предпринимательских навыков.

«Всероссийский предпринимательский диктант — это возможность как для действующих, так и для начинающих предпринимателей проверить уровень своих бизнес-знаний. По сути, это своего рода внутренний бизнес-навигатор, который позволяет оценить степень погружения в разные аспекты предпринимательской деятельности. После прохождения теста каждый  участник получит рекомендации по дальнейшим возможностям «прокачать» свои навыки и доступ к необходимым для этого инструментам на МСП.РФ. За три года работы цифровой платформы бизнес-обучение стало одним из самых популярных сервисов наряду с получением региональных мер поддержки и бесплатной проверкой контрагента», — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Для участников Всероссийского предпринимательского диктанта эксперты Корпорации МСП подготовили 25 вопросов. Они охватывают различные сферы бизнеса: от трудового и налогового законодательства до финансов и управленческих практик. 

Цифровая платформа МСП.РФ развивается Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». За три года пользователями платформы стали более 1,1 миллиона россиян. 

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Теги:
Нацпроект Предприниматели
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