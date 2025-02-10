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Бизнес

Слившего отходы в ливневку ассенизатора поймали в Нижнем Новгороде

12 февраля 2025 09:18  [108] Бизнес

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В районе трамвайной остановки "Салганская" на улице Ошарской сотрудники управления административно-технического контроля, департамента благоустройства и полиции задержали водителя ассенизаторской машины, который незаконно сливал жидкие отходы в ливневую канализацию.  

Этот участок неоднократно становился местом нелегального сброса нечистот. Жители уже сообщали о нарушениях, а инспекторы фиксировали факты загрязнения. По словам первого заместителя директора департамента благоустройства Алексея Краснова, подобные правонарушения наносят серьезный вред окружающей среде, поскольку стоки из ливневой канализации напрямую попадают в водные объекты.  

Инспекторы установили, что водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. В этот раз в отношении него составлен протокол по ст. 3.1 ч. 1 КоАП Нижегородской области, а его автомобиль изъят.  

Как пояснила консультант Советского отдела управления административно-технического контроля Ольга Малыгина, материалы направлены в административную комиссию Советского района, где будет рассмотрен вопрос о штрафе. При повторном нарушении сумма взыскания может достигать 100 тысяч рублей.  

Власти продолжают борьбу с нелегальным сливом отходов, периодически ужесточая меры наказания, чтобы сократить количество подобных правонарушений.

Напомним, что в 2024 году на "черных ассенизаторов" в столице Приволжья составили более 80 протоколов.

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Теги:
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