Дома в центре Нижнего Новгорода временно останутся без тепла из-за ремонта

Дома на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода временно останутся без тепла в связи с ремонтом теплосети в Гранитном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго".
Под ограничение попадут дома на улицах Большая Печерская, Варварская, Володарского, Заломова, Звездинка, Ковалихинская, Максима Горького, Нестерова, Семашко, Ульянова, а также части прилегающих улиц.
Перед началом ремонтных работ специалисты проведут усиленный прогрев зданий, попадающих в зону отключения. После завершения работ отопление будет полностью восстановлено.
До окончания ремонта будет перекрыто движение у дома №4/1 в Гранитном переулке. Сроки завершения работ не уточняются.
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