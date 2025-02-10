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Дома в центре Нижнего Новгорода временно останутся без тепла из-за ремонта

11 февраля 2025 17:37  [114] Общество

Дома на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода временно останутся без тепла в связи с ремонтом теплосети в Гранитном переулке. Об этом сообщили в пресс-службе "Теплоэнерго".  

Под ограничение попадут дома на улицах Большая Печерская, Варварская, Володарского, Заломова, Звездинка, Ковалихинская, Максима Горького, Нестерова, Семашко, Ульянова, а также части прилегающих улиц.  

Перед началом ремонтных работ специалисты проведут усиленный прогрев зданий, попадающих в зону отключения. После завершения работ отопление будет полностью восстановлено.  

До окончания ремонта будет перекрыто движение у дома №4/1 в Гранитном переулке. Сроки завершения работ не уточняются.

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Теги:
ЖКХ Ремонтные работы Теплоэнерго
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