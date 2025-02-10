Кальяны предложили запретить в России из-за риска инфекций Политика

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Депутат Госдумы и лидер всероссийского движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой полностью запретить кальянные заведения в России, а также продажу самих кальянов.

В беседе с 360.ru он объяснил, что через кальяны могут передаваться различные инфекции, включая стафилококк и COVID-19. Основная опасность связана с тем, что одна трубка используется сразу несколькими людьми, что повышает риск заражения.

По словам Хамзаева, кальян — это фактически ингалятор коллективного использования, который не проходит стерилизацию. За день один аппарат может обслуживать десятки человек, а значит, в нем скапливаются бактерии.

"Даже в больницах ингаляторы подвергаются сложной стерилизации, но даже там иногда возникают проблемы. Что уж говорить о кальянах, которые практически не обрабатываются", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что курение кальяна может привести к заражению стафилококком, синегнойной палочкой и другими опасными инфекциями, которые способны серьезно подорвать иммунитет.

"Стафилококк может находиться в полости рта годами, разрушая здоровье, при этом человек даже не будет об этом подозревать", — добавил парламентарий.

Хамзаев уверен, что запрет кальянов должен стать приоритетной мерой для защиты здоровья россиян. По его мнению, экономическая сторона вопроса не должна перевешивать риски для общества.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить бары рядом с храмами, а также увеличить штрафы для чиновников за хамство.