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Политика

Кальяны предложили запретить в России из-за риска инфекций

12 февраля 2025 09:11  [111] Политика

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы и лидер всероссийского движения "Трезвая Россия" Султан Хамзаев выступил с инициативой полностью запретить кальянные заведения в России, а также продажу самих кальянов.  

В беседе с 360.ru он объяснил, что через кальяны могут передаваться различные инфекции, включая стафилококк и COVID-19. Основная опасность связана с тем, что одна трубка используется сразу несколькими людьми, что повышает риск заражения.  

По словам Хамзаева, кальян — это фактически ингалятор коллективного использования, который не проходит стерилизацию. За день один аппарат может обслуживать десятки человек, а значит, в нем скапливаются бактерии.  

"Даже в больницах ингаляторы подвергаются сложной стерилизации, но даже там иногда возникают проблемы. Что уж говорить о кальянах, которые практически не обрабатываются", — отметил депутат.  

Он подчеркнул, что курение кальяна может привести к заражению стафилококком, синегнойной палочкой и другими опасными инфекциями, которые способны серьезно подорвать иммунитет.  

"Стафилококк может находиться в полости рта годами, разрушая здоровье, при этом человек даже не будет об этом подозревать", — добавил парламентарий.  

Хамзаев уверен, что запрет кальянов должен стать приоритетной мерой для защиты здоровья россиян. По его мнению, экономическая сторона вопроса не должна перевешивать риски для общества.

Ранее сообщалось, что в России предложили запретить бары рядом с храмами, а также увеличить штрафы для чиновников за хамство.

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Теги:
Госдума Здоровье Курение
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