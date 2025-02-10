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Общество

Спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде вырос на 17%

12 февраля 2025 15:16  [111] Общество

В январе 2025 года спрос на вторичное жилье в Нижнем Новгороде увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики "Авито Недвижимости".  

Наибольший рост интереса отмечен к однокомнатным квартирам и студиям – их стали искать на 30% чаще. Двухкомнатные квартиры также набрали популярность, спрос на них вырос на 21%.  

По данным экспертов, предложение готового жилья в Нижнем Новгороде за год выросло на 9%. На рынке стало больше двухкомнатных (+6%) и трехкомнатных (+5%) квартир.  

Рост количества предложений зафиксирован в 24 из 43 городов исследования. Максимальная динамика отмечена в Улан-Удэ (+48%), Омске (+38%) и Грозном (+33%).  

Отмечается также, что средняя стоимость квартиры на вторичном рынке города составила 7,7 млн рублей, а цена квадратного метра достигла 147 тысяч рублей.  

В целом по России средняя стоимость объекта на вторичке – 7,7 млн рублей, а квадратного метра – 133 тысячи рублей.  

Самое дорогое жилье традиционно в Москве (34,8 млн рублей), Сочи (14,2 млн рублей) и Санкт-Петербурге (12 млн рублей). Самые низкие цены отмечены в Смоленске, Ульяновске и Брянске (по 4,1 млн рублей), Астрахани (4,5 млн рублей), а также Ижевске, Липецке и Ярославле (по 4,6 млн рублей).

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Теги:
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