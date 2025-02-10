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Полузащитнику "Пари НН" Константину Марадишвили сделали операцию на колене

12 февраля 2025 08:45  [1] Спорт

Фото: t.me/fcparinn

Полузащитник "Пари НН" Константин Марадишвили перенес операцию на коленном суставе. Хирургическое вмешательство прошло в Мюнхене в плановом режиме, сообщили в пресс-службе клуба.  

Футболист получил разрыв крестообразной связки колена в апреле 2024 года. Медики приняли решение о необходимости операции, которая была успешно проведена во вторник.  

По информации клуба, Марадишвили чувствует себя хорошо и в ближайшие дни вернется в расположение команды, которая проводит сборы в Анталье. Однако активную часть третьего сбора "Пари НН" пропустит.

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Теги:
Здоровье ФК Пари НН Футбол
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