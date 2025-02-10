Полузащитнику "Пари НН" Константину Марадишвили сделали операцию на колене Спорт

Фото: t.me/fcparinn

Полузащитник "Пари НН" Константин Марадишвили перенес операцию на коленном суставе. Хирургическое вмешательство прошло в Мюнхене в плановом режиме, сообщили в пресс-службе клуба.

Футболист получил разрыв крестообразной связки колена в апреле 2024 года. Медики приняли решение о необходимости операции, которая была успешно проведена во вторник.

По информации клуба, Марадишвили чувствует себя хорошо и в ближайшие дни вернется в расположение команды, которая проводит сборы в Анталье. Однако активную часть третьего сбора "Пари НН" пропустит.