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Общество

Лишь 12% нижегородцев будут праздновать День святого Валентина

12 февраля 2025 12:00  [109] Общество

Фото: Александр Воложанин

Только 12% жителей Нижнего Новгорода собираются праздновать День святого Валентина, свидетельствуют данные опроса SuperJob. Исследование проводилось среди экономически активных граждан и представителей компаний города.  

Среди мужчин поздравить свою вторую половинку планируют 13%, среди женщин – 10%. Чаще всего 14 февраля собираются отмечать молодые люди до 35 лет – таких респондентов оказалось 24%.  

Каждый четвертый мужчина намерен подарить своей возлюбленной цветы. Причем среди молодых людей до 34 лет этот показатель выше – 56%.  

Популярность Дня всех влюбленных в России неуклонно снижается. Если в середине 2000-х его отмечал почти каждый второй россиянин, то с 2021 года – только каждый восьмой. Многие считают, что стоит делать выбор в пользу национальных традиций: "В России есть свой праздник – День семьи, любви и верности".  

На рабочих местах 14 февраля будут отмечать лишь 3% компаний. В основном это выражается в формате "Тайного Валентина" по аналогии с "Тайным Сантой" или в организации почты для валентинок.

Ранее сообщалось, что нижегородец предлагает услуги "любовника" на 14 февраля.

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