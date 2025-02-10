Граффити с портретом участника СВО Артема Куницына открыли в Сормове Общество

Фото: "Волонтеры Победы"

В Сормовском районе Нижнего Новгорода появилось новое патриотическое граффити. 11 февраля на улице Культуры состоялось торжественное открытие арт-объекта, посвященного участнику специальной военной операции Артему Куницыну.

Граффити создано в рамках проекта "Образ Победы. Герои нашего времени", который реализуется "Волонтёрами Победы" при поддержке правительства Нижегородской области.

В церемонии открытия приняли участие глава Сормовского района Светлана Горбунова, вдова бойца Анна Куницына, волонтеры, активисты "Движения первых" и местные жители.

Руководитель нижегородского отделения "Волонтёров Победы" Мария Самоделкина подчеркнула, что такие проекты помогают сохранить память о героях, которые защищали страну, и являются важной частью патриотического воспитания молодежи.

Сержант Артем Куницын посвятил свою жизнь службе в Вооруженных силах и был награжден медалями "За возвращение Крыма", "За участие в миротворческой миссии в Сирии", "За заслуги в борьбе с международным терроризмом", "За укрепление боевого содружества". В ходе СВО он также получил медаль "За отвагу".

Даже во время реабилитации Куницын продолжал поддерживать боевых товарищей, помогая в формировании гуманитарных грузов.

На открытии граффити его вдова Анна Куницына рассказала о боевой биографии супруга.

"Артем был любящим отцом, надежным другом и верным товарищем. Мы гордимся, что его образ теперь увековечен в нашем районе. Спасибо всем, кто помог реализовать этот проект", – сказала она.