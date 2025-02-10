Депутат Мария Самоделкина внесена в украинскую базу "Миротворец" Политика

Фото: Кира Мишина

Депутат думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина оказалась в списке украинского сайта "Миротворец"*, который внес ее в свою базу. Информация об этом размещена на ресурсе, запрещенном в России.

Авторы сайта включают в перечень лиц, чья деятельность, по их мнению, угрожает безопасности Украины. В случае Самоделкиной причиной стало ее участие в организации гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, а также проведение мероприятий в поддержку СВО.

Мария Самоделкина занимает пост руководителя нижегородского отделения "Волонтеров Победы" и возглавляет АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

*Сайт признан экстремистским, запрещен в РФ