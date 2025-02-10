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Политика

Депутат Мария Самоделкина внесена в украинскую базу "Миротворец"

12 февраля 2025 10:41  [149] Политика

Фото: Кира Мишина

Депутат думы Нижнего Новгорода Мария Самоделкина оказалась в списке украинского сайта "Миротворец"*, который внес ее в свою базу. Информация об этом размещена на ресурсе, запрещенном в России.  

Авторы сайта включают в перечень лиц, чья деятельность, по их мнению, угрожает безопасности Украины. В случае Самоделкиной причиной стало ее участие в организации гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, а также проведение мероприятий в поддержку СВО.  

Мария Самоделкина занимает пост руководителя нижегородского отделения "Волонтеров Победы" и возглавляет АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

*Сайт признан экстремистским, запрещен в РФ

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Теги:
СВО Экстремизм
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