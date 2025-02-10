Студенты-лингвисты будут проходить практику в ИТ-кампусе "НЕЙМАРК" Общество

Фото: АНО "НЕЙМАРК"

Нижегородский ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках договора студенты Высшей школы перевода будут проходить практическую подготовку на базе кампуса.

Одним из первых совместных проектов станет перевод сайта ИТ-кампуса на иностранные языки. Работу возглавят преподаватели кафедры практической переводческой подготовки.

Директор "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что ИТ-кампус стремится стать международной площадкой, привлекающей лучших абитуриентов со всего мира. Для этого необходимо сделать его более доступным и понятным для иностранных студентов. По его словам, сотрудничество с НГЛУ поможет упростить коммуникацию с зарубежными партнерами.

Кроме того, в рамках соглашения рассматривается возможность создания совместных образовательных программ. В частности, обсуждается запуск направления ИТ-лингвистики, где преподавателями смогут выступать специалисты лингвистического университета.

ИТ-кампус уже развивает образовательное сотрудничество с НГТУ имени Р.Е. Алексеева и ВШЭ – Нижний Новгород, а теперь расширяет список партнеров.

Исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев подчеркнул, что новый формат взаимодействия предоставит студентам возможность работать с реальными заказчиками и участвовать в проектах с конкретными сроками выполнения. Также они смогут получить дополнительные навыки, связанные с ИТ-технологиями.

Проект по созданию Межвузовского ИТ-кампуса "НЕЙМАРК" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", который курирует Минобрнауки России. Его цель — привлечение талантливой молодежи в науку, развитие стратегических исследований и укрепление взаимодействия между государством, научным сообществом и бизнесом.