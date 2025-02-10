Около 34 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде сотрудники Приволжского управления Росалкогольтабакконтроля совместно с региональным ГУ МВД провели рейд, в ходе которого было обнаружено и изъято 33 840 пачек контрафактных сигарет.
По данным ведомства, на продукции отсутствовали средства идентификации и маркировка в системе мониторинга, что делает ее незаконной для продажи.
Ранее сообщалось, что судебные приставы конфисковали и направили на утилизацию 930 упаковок табачных изделий в Дзержинске.
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