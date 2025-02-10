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Происшествия

Около 34 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли в Нижнем Новгороде

12 февраля 2025 12:28  [127] Происшествия

Фото: Росалкогольтабакконтроль

В Нижнем Новгороде сотрудники Приволжского управления Росалкогольтабакконтроля совместно с региональным ГУ МВД провели рейд, в ходе которого было обнаружено и изъято 33 840 пачек контрафактных сигарет.  

По данным ведомства, на продукции отсутствовали средства идентификации и маркировка в системе мониторинга, что делает ее незаконной для продажи.  

Ранее сообщалось, что судебные приставы конфисковали и направили на утилизацию 930 упаковок табачных изделий в Дзержинске.

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Теги:
Курение МВД рейды
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