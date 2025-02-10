Около 34 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Росалкогольтабакконтроль

В Нижнем Новгороде сотрудники Приволжского управления Росалкогольтабакконтроля совместно с региональным ГУ МВД провели рейд, в ходе которого было обнаружено и изъято 33 840 пачек контрафактных сигарет.

По данным ведомства, на продукции отсутствовали средства идентификации и маркировка в системе мониторинга, что делает ее незаконной для продажи.

Ранее сообщалось, что судебные приставы конфисковали и направили на утилизацию 930 упаковок табачных изделий в Дзержинске.