Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
12 февраля 2025 12:06  [102] Закладка электрического автономного пассажирского судна состоялась в Чкаловске
12 февраля 2025 11:20  [244] Жители Нижегородской области стали чаще искать работу
12 февраля 2025 09:59  [170] Нижегородец предлагает услуги "любовника" на День святого Валентина
11 февраля 2025 18:44  [306] Горводоканал подал иск на 21 млн рублей против Кстовской ЦРБ
11 февраля 2025 18:10  [217] Евгений Люлин: "В Нижегородской области удалось увеличить расходы на госпрограммы по развитию медицины, городской среды и ремонту школ"
11 февраля 2025 15:45  [1291] ГУАД требует от подрядчика ремонта Борского моста 134 миллиона рублей
11 февраля 2025 13:17  [289] Квартиры на вторичке в Нижнем Новгороде продолжают расти в цене
11 февраля 2025 12:12  [303] Звание "Заслуженный финансист Нижегородской области" могут учредить в ЗСНО
11 февраля 2025 11:53  [281] Нижегородская область рассчитывает на списание 9 млрд рублей бюджетных кредитов
11 февраля 2025 10:18  [452] Назван топ самых высокооплачиваемых вакансий в Нижнем Новгороде в феврале
Экономика

Закладка электрического автономного пассажирского судна состоялась в Чкаловске

12 февраля 2025 12:06  [102] Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян принял участие в церемонии закладки первого электрического автономного пассажирского судна нового типа «Сура 2.0» на производственной площадке АО «Чкаловская судоверфь».

«Судно, которое сегодня было заложено, – это новый шаг в развитии отрасли судостроения, и в части экологии, и в части комфорта для пассажиров. Для нас важно, что производство будет вестись именно на Чкаловской судоверфи, потому что оно даст новый импульс развитию площадки со 135-летней историей. К тому же появление такого судна поможет повысить туристическую привлекательность Нижегородской области», - отметил Андрей Саносян.

Длина судна составит 38,8 метра, ширина – 9,5 метра, осадка - 0,7 метра. Оно сможет вместить до 250 пассажиров.

Генеральный директор группы компании «ГАМА» Дмитрий Галкин рассказал, что самое главное отличие нового судна – не в его внешнем виде, а внутри.

«Сура 2.0» сможет ходить без экипажа. Рубка будет без судоводителей, без капитанов и штурманов. Управление происходит дистанционно из офиса нашей компании. Другое важное отличие судна – электрический ход. Аккумуляторные накопительные батареи, которые мы будем применять, позволят судну работать без остановки около 20 часов. Планируется, что весь день судно будет совершать прогулки, а в ночное время – вставать на причал и заряжаться», – рассказал Дмитрий Галкин.

Курсировать новое судно будет в Нижнем Новгороде.

Основу отрасли судостроения в Нижегородской области составляют 18 крупных и средних предприятий, на которых трудится более девяти тысяч человек. Компании производят и проектируют широкую номенклатуру судов: пассажирские круизные теплоходы, танкеры, сухогрузы, плавучие причалы, дебаркадеры, дноуглубительные, краболовные суда, портовую технику, изделия судового машиностроения, гидрографические катера.

«Только за последние несколько лет в Нижегородской области было заложено три круизных лайнера класса «река-море». Началось строительство первых для нашей страны краболовов-процессоров. Возобновилось серийное строительство судов на подводных крыльях. Компании обеспечены работой на три года вперед. Вовремя выполнять обязательства перед заказчиками нашим корабелам помогает господдержка. Многие из предприятий улучшают производственные показатели с помощью инструментов федерального проекта «Производительность труда», а также используют программы Государственной транспортной лизинговой компании», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Нацпроект Производительность труда
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph