Закладка электрического автономного пассажирского судна состоялась в Чкаловске Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян принял участие в церемонии закладки первого электрического автономного пассажирского судна нового типа «Сура 2.0» на производственной площадке АО «Чкаловская судоверфь».

«Судно, которое сегодня было заложено, – это новый шаг в развитии отрасли судостроения, и в части экологии, и в части комфорта для пассажиров. Для нас важно, что производство будет вестись именно на Чкаловской судоверфи, потому что оно даст новый импульс развитию площадки со 135-летней историей. К тому же появление такого судна поможет повысить туристическую привлекательность Нижегородской области», - отметил Андрей Саносян.

Длина судна составит 38,8 метра, ширина – 9,5 метра, осадка - 0,7 метра. Оно сможет вместить до 250 пассажиров.

Генеральный директор группы компании «ГАМА» Дмитрий Галкин рассказал, что самое главное отличие нового судна – не в его внешнем виде, а внутри.

«Сура 2.0» сможет ходить без экипажа. Рубка будет без судоводителей, без капитанов и штурманов. Управление происходит дистанционно из офиса нашей компании. Другое важное отличие судна – электрический ход. Аккумуляторные накопительные батареи, которые мы будем применять, позволят судну работать без остановки около 20 часов. Планируется, что весь день судно будет совершать прогулки, а в ночное время – вставать на причал и заряжаться», – рассказал Дмитрий Галкин.

Курсировать новое судно будет в Нижнем Новгороде.

Основу отрасли судостроения в Нижегородской области составляют 18 крупных и средних предприятий, на которых трудится более девяти тысяч человек. Компании производят и проектируют широкую номенклатуру судов: пассажирские круизные теплоходы, танкеры, сухогрузы, плавучие причалы, дебаркадеры, дноуглубительные, краболовные суда, портовую технику, изделия судового машиностроения, гидрографические катера.

«Только за последние несколько лет в Нижегородской области было заложено три круизных лайнера класса «река-море». Началось строительство первых для нашей страны краболовов-процессоров. Возобновилось серийное строительство судов на подводных крыльях. Компании обеспечены работой на три года вперед. Вовремя выполнять обязательства перед заказчиками нашим корабелам помогает господдержка. Многие из предприятий улучшают производственные показатели с помощью инструментов федерального проекта «Производительность труда», а также используют программы Государственной транспортной лизинговой компании», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.