"Нижегородский водоканал" направит 216 млн рублей на благоустройство после ремонта

Фото: Александр Воложанин

АО "Нижегородский водоканал", находящееся в собственности города, объявило конкурс на проведение работ по благоустройству после ликвидации аварий на инженерных сетях. Информация размещена на портале госзакупок.

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить засыпку котлованов, восстановить дорожное покрытие и плодородный слой почвы. Начальная стоимость контракта составляет 216 млн рублей, а итоги закупки будут подведены 28 марта.

Работы охватят все восемь районов Нижнего Новгорода, а также Кстовский округ.

Согласно условиям договора, благоустройство на каждом объекте должно завершаться в течение двух суток после уведомления заказчика в летний период и в течение трех суток — зимой. Контракт действует до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что дома на центральных улицах Нижнего Новгорода временно остались без отопления. Это связано с ремонтом теплосетей в Гранитном переулке.