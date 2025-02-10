Четыре детсада и три школы закрыли на карантин в Нижегородской области Общество

В нескольких районах Нижегородской области закрыли образовательные учреждения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова рассказала на пресс-конференции в НОИЦ 12 февраля.

Полностью приостановили работу три школы в Балахнинском, Краснооктябрьском и Варнавинском округах, а также четыре детских сада в Чкаловском, Вознесенском, Павловском и Воскресенском округах.

Кроме того, частично закрыты 255 классов в 85 школах и 117 групп в 88 детских садах.

"В общей сложности это семь процентов. Для эпидемии гриппа показатель пока невысокий, но число заболевших растет ежедневно. Важно регулярно проветривать помещения, проводить дезинфекцию и изолировать заболевших", — отметила Садыкова.

Ранее нижегородцев предупредили о мышиной лихорадке. Также в Роспотребнадзоре предупреждали о риске отравления роллами.