В Нижегородской области ждут первых укусов клещей уже в марте Общество

Фото: Александр Воложанин

Первые случаи укусов клещей в Нижегородской области могут зафиксировать уже в марте. Об этом предупредила замглавы областного Роспотребнадзора Наталья Садыкова, выступая на пресс-конференции в НОИЦ 12 февраля.

По ее словам, январское потепление не повлияло на активность клещей, так как после этого в регионе вновь установилась зимняя погода. Пока случаев присасываний не зафиксировано, но с приходом весны ситуация изменится.

"Весна ожидается ранней, поэтому первые обращения могут появиться уже в марте", — отметила Садыкова.

Эксперт напомнила, что пик активности клещей приходится на майские праздники, когда многие жители области отправляются за город. В это время паукообразные наиболее голодны и представляют наибольшую опасность.

Кстати, в 2024 году количество обращений по поводу укусов клещей сократилось на 34,2% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрылись 3 школы и 4 детсада.