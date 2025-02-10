Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
12 февраля 2025 14:28  [80] Вскрылись новые детали дела спасшего детей охранника в Нижегородской области
12 февраля 2025 13:25  [126] Число убийств в Нижегородской области выросло почти на 40% за год
12 февраля 2025 12:28  [207] Около 34 тысяч пачек нелегальных сигарет изъяли в Нижнем Новгороде
12 февраля 2025 10:56  [181] Житель Семенова убил двух работников пилорамы, избив их поленом
12 февраля 2025 09:28  [172] Мошенники развели нижегородцев на 60 млн рублей за неделю
12 февраля 2025 09:04  [213] Нижегородка пожаловалась Бастрыкину на преследования из-за долгов бывшего мужа
12 февраля 2025 08:00  [208] В Нижнем Новгороде задержали мужчину с 40 свертками мефедрона
11 февраля 2025 21:00  [292] 40-летний мужчина заживо сгорел в Городецком районе
11 февраля 2025 20:06  [283] Нижегородский пенсионер потерял более 2 млн рублей, доверившись мошеннику
11 февраля 2025 19:48  [317] Чиновницу обвиняют в служебном подлоге в Нижегородской области
Происшествия

Вскрылись новые детали дела спасшего детей охранника в Нижегородской области

12 февраля 2025 14:28  [80] Происшествия

Жители поселка Большое Козино (Балахнинский район) неоднократно обращались в полицию с жалобами на мужчину, которого летом 2024 года случайно убил охранник детского лагеря Павел Червяков. Однако, по их словам, реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. Об этом сообщили в программе "Кстати..." (16+).  

Трагедия произошла летом прошлого года. В лагерь ворвался 40-летний мужчина с кирпичом в руках, устроил погром на ресепшене и напал на охранника. В ответ тот ударил его металлической трубой. После этого нарушитель убежал в лес, где впоследствии скончался.  

Суд приговорил Червякова к 5,5 года строгого режима. Это вызвало широкий общественный резонанс. Дело дошло до создания петиции, которая собрала несколько тысяч голосов.

Местные жители рассказали, что погибший вел себя агрессивно еще задолго до трагедии.  

"В марте он уже приходил, вел себя неадекватно, мы обратились к участковому. В августе мне позвонили и сообщили, что он выбил калитку и направляется на территорию с бойцовской собакой, которая была без намордника и поводка", — рассказала директор загородного клуба.  

По словам жителей, полиция ограничивалась отписками и не предпринимала мер. Участковый, по их утверждению, часто отсутствовал на рабочем месте.  

"Бездействие полиции привело к трагедии", — заявила супруга осужденного.

Ранее сообщалось, что за охранника Червякова заступились в Госдуме.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахнинский район Приговор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph