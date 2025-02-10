Вскрылись новые детали дела спасшего детей охранника в Нижегородской области Происшествия

Жители поселка Большое Козино (Балахнинский район) неоднократно обращались в полицию с жалобами на мужчину, которого летом 2024 года случайно убил охранник детского лагеря Павел Червяков. Однако, по их словам, реакции со стороны правоохранительных органов не последовало. Об этом сообщили в программе "Кстати..." (16+).

Трагедия произошла летом прошлого года. В лагерь ворвался 40-летний мужчина с кирпичом в руках, устроил погром на ресепшене и напал на охранника. В ответ тот ударил его металлической трубой. После этого нарушитель убежал в лес, где впоследствии скончался.

Суд приговорил Червякова к 5,5 года строгого режима. Это вызвало широкий общественный резонанс. Дело дошло до создания петиции, которая собрала несколько тысяч голосов.

Местные жители рассказали, что погибший вел себя агрессивно еще задолго до трагедии.

"В марте он уже приходил, вел себя неадекватно, мы обратились к участковому. В августе мне позвонили и сообщили, что он выбил калитку и направляется на территорию с бойцовской собакой, которая была без намордника и поводка", — рассказала директор загородного клуба.

По словам жителей, полиция ограничивалась отписками и не предпринимала мер. Участковый, по их утверждению, часто отсутствовал на рабочем месте.

"Бездействие полиции привело к трагедии", — заявила супруга осужденного.

Ранее сообщалось, что за охранника Червякова заступились в Госдуме.