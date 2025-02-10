Нижний Новгород и Сухум готовят запуск прямых авиарейсов в 2025 году Общество

Прямые авиаперелеты между Нижним Новгородом и Сухумом могут появиться уже в этом году. О подготовке к их запуску сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев во время рабочей поездки в Абхазию.

На встрече с руководством Сухума стороны обсудили вопросы сотрудничества и подписали дорожную карту на 2025 год, включающую более 60 совместных мероприятий.

"Сейчас ведем работу по субсидированию прямых рейсов. На это повлияли несколько факторов: высокий спрос у нижегородцев на отдых в Абхазии, интерес сухумцев к нашему городу, а также возобновление работы аэропорта Сухума после многолетнего простоя. Сейчас мы на стадии переговоров с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по перевозке пассажиров", — рассказал Юрий Шалабаев.

Он подчеркнул, что запуск рейсов создаст новые возможности для жителей обоих городов и укрепит партнерские отношения.

И.о. главы администрации Сухума Алхаз Лагвилава отметил, что сотрудничество с Нижним Новгородом имеет стратегическое значение для столицы Абхазии.

"Мы давно развиваем партнерство и рады, что не просто поддерживаем его, но и расширяем. Решение о запуске авиасообщения между нашими городами поможет нам стать еще ближе. У жителей Сухума большой интерес к историческому и красивому Нижнему Новгороду, а мы, в свою очередь, всегда рады гостям из России", — заявил Лагвилава.

Кстати, 7 февраля 2025 года состоялся первый за 30 лет рейс из Москвы в Сухум. Минтранс России планирует запустить регулярные авиаперевозки в Абхазию с мая 2025 года.

Ранее сообщалось, что с 25 апреля стартуют вылеты из Нижнего Новгорода в Стамбул. Кроме того, весной запустят рейсы в Батуми и Тбилиси.