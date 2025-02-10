Авария на Долгополова заблокировала движение трамваев в Канавинском районе Происшествия

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло 12 февраля на улице Долгополова в Канавинском районе. В результате столкновения движение трамваев было временно приостановлено, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, однако оба автомобиля получили механические повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства ДТП и проводят административное расследование.