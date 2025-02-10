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Экономика

Нижегородцам объяснили, почему рано закрывать банковские вклады

12 февраля 2025 17:58  [127] Экономика

С начала года крупнейшие российские банки начали снижать ставки по вкладам. В первую очередь это коснулось депозитов на три, шесть и двенадцать месяцев — их доходность упала на 0,08–0,3 процентного пункта. Такое решение связано с корректировкой, вызванной неопределенностью вокруг ключевой ставки ЦБ, которая сохранялась в конце 2024 года. Эксперты прогнозируют, что тенденция к снижению ставок продолжится, передает 360.ru.

Согласно исследованию маркетплейса "Финуслуги", процентные ставки уменьшили 14 крупнейших банков России.  В январе условия по депозитам пересмотрели 12 банков, в феврале тренд продолжился.  Максимальная ставка на шесть месяцев в ВТБ составила 22,6%, а Сбербанк предлагает 22,5% для премиальных клиентов.  Газпромбанк пока держит самую высокую ставку — 25% на вклад сроком 181 день.  

Снижение ставок эксперты связывают с последствиями паники банков в конце 2024 года из-за роста ключевой ставки до 21%. Опасаясь дальнейших скачков, кредитные организации резко подняли ставки по депозитам, что привело к перекосу на рынке — вклады стали доходнее облигаций федерального займа.  

После январского заседания Центробанк сохранил ключевую ставку, и банки начали корректировать доходность депозитов.  

Финансовый аналитик Андрей Бархота отмечает, что сейчас рынок находится на плато. В зависимости от экономической ситуации ключевая ставка может остаться на уровне 21% или подняться до 23-25%. Из-за этого банки предпочитают удерживать высокие ставки на короткие сроки, но снижают доходность по долгосрочным депозитам.  

По прогнозам экспертов, к июлю 2025 года ставки по депозитам могут снизиться еще на 1-1,5%. Бархота считает, что пока еще есть возможность открыть вклад под высокий процент, но важно учитывать финансовые цели. Для сохранения доходности лучше выбирать годовые депозиты с фиксированной ставкой. Банки могут изменять условия по накопительным счетам, поэтому вложения с возможностью пополнения и частичного снятия средств станут менее выгодными. Альтернативы долгосрочным вкладам с гарантированной доходностью пока нет, поэтому важно не откладывать решение и зафиксировать процент, пока ставки остаются высокими.  

По данным Центробанка, рост вкладов в России замедлился и достиг пика. Это означает, что повышать доходность по депозитам банки больше не планируют, но выгодные условия пока доступны.

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Теги:
Банки Деньги Финансы
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