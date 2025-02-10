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Спорт

9 спортплощадок установят в муниципалитетах Нижегородской области в 2025 году

12 февраля 2025 18:03  [76] Спорт

Фото: министерство спорта Нижегородской области

В Нижегородской области завершился конкурсный отбор муниципальных образований для распределения площадок ГТО и «умных» спортивных площадок, комплекты которых будут установлены в муниципалитетах региона в 2025 году в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

На реализацию программы в 2025 году было выделено финансирование из федерального и областного бюджетов в размере 25,1 млн рублей - на установку 8 малых спортивных площадок ГТО и 12 млн рублей - на установку одной «умной» спортивной площадки.

Малые спортивные площадки ГТО появятся в 8 муниципалитетах: Сосновском, Уренском, Володарском, Дальнеконстантиновском, Павловском, Вачском округах, Сарове и на Бору. Кроме того, «умную» спортивную площадку планируется установить в Дзержинске.

Как отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах создает дополнительные возможности для вовлечения жителей в регулярные занятия физкультурой и спортом, вне зависимости от удаленности их проживания от областного центра.

«На площадках ГТО дети и взрослые смогут не только заниматься на регулярной основе, но и подготовиться к выполнению нормативов ГТО на знак отличия. А «умные» спортплощадки - это отличное подспорье для любителей спорта. Подключившись к Wi-Fi и отсканировав QR-коды, все желающие смогут посмотреть инструкции по технике выполнения упражнений на тренажерах. Более того, здесь можно провести групповые тренировки и соревнования сразу по нескольким видам спорта. Появление таких быстровозводимых спортплощадок в муниципалитетах создает дополнительные возможности для развития физкультуры и спорта, воспитания будущих чемпионов на территории всего региона», - сказал Дмитрий Кабайло.

Спортивная площадка ГТО представляет собой комплекс уличных тренажеров, регулярные занятия на которых позволят не только привести в порядок свою физическую форму, но и развить необходимые прикладные навыки для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

«Умная» спортивная площадка включает в себя коробку, которую можно использовать круглогодично: здесь нанесена универсальная разметка для игр в футбол и баскетбол в теплое время года, а зимой она заливается льдом и подходит для игр в хоккей. На площадке также установлен комплекс уличных тренажеров. Для удобства пользователей предусмотрена точка доступа Wi-Fi и QR-коды, с помощью которых можно ознакомиться с инструкциями по выполнению упражнений на тренажерах.

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Теги:
ГТО Спорт
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