Нижегородские молодые семьи получат выплаты при рождении детей Общество

Фото: Алёна Кляпнева

В Нижегородской области начали действовать дополнительные меры поддержки молодым семьям при рождении детей. Такая инициатива предусмотрена «демографическим меню», которое предоставляет Минтруд России в рамках нового национального проекта «Семья».

В рамках нацпроекта предусмотрена выплата в размере 300 тысяч рублей при рождении с 1 января 2025 года третьего и последующего ребенка в молодой семье, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет. Также важно, чтобы оба родителя имели прописку на территории Нижегородской области.

Выплату можно оформить в управлении социальной защиты населения по месту жительства уже сегодня. В ближайшее время появится возможность подачи заявления через МФЦ и на региональном портале «Госуслуги».

Как сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области, в 2025 году в регионе в рамках «демографического меню» будут внедрены еще четыре новых решения. Среди них – пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых, единовременная выплата для беременных, обучающихся очно, проект «Социальная няня» для многодетных и студенческих семей и помощь в подготовке к ЭКО. Общий объём финансирования такой поддержки составит более 1,5 млрд рублей за три года.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил 2025-2030 годы Пятилетием семьи в Нижегородской области. Глава региона представил программу достижения демографической устойчивости «ОСНОВА – нижегородский проект жизни». Проектом предусмотрено увеличение за счëт регионального бюджета размера материнского капитала до одного миллиона рублей за первого ребёнка, а также за второго, третьего, четвёртого и последующих детей, рождённых после 1 июля 2025 года. Эти выплаты будут называться «Основа».

Поддержка семей с детьми и укрепление в стране семейных ценностей – одно из направлений работы в рамках нового национального проекта «Семья», который является преемником нацпроекта «Демография» и реализуется с 2025 года по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.