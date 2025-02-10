Перевернувшийся грузовик спровоцировал огромную пробку в Верхних Печерах Происшествия

Фото: телеграмм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Грузовик с мешками земли опрокинулся на перекрёстке улиц Родионова и Бринского в Нижнем Новгороде вечером 12 февраля. Информация об этом появилась в социальных сетях.

На месте аварии образовалась огромная пробка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось о ДТП на улице Долгополова, из-за которой было парализовано движение трамваев.