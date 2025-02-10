Перевернувшийся грузовик спровоцировал огромную пробку в Верхних Печерах

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Грузовик с мешками земли опрокинулся на перекрёстке улиц Родионова и Бринского в Нижнем Новгороде вечером 12 февраля. Информация об этом появилась в социальных сетях.
На месте аварии образовалась огромная пробка. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось о ДТП на улице Долгополова, из-за которой было парализовано движение трамваев.
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