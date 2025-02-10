Путин полтора часа говорил с Трампом по телефону: подробности

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Президент России Владимир Путин и экс-глава США Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы личных контактов. Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, беседа продолжалась почти полтора часа, в течение которых стороны обсудили актуальные международные темы и высказали обоюдную заинтересованность в продолжении диалога.
Одним из итогов разговора стала договоренность о проведении личной встречи, детали которой предстоит согласовать. Помимо этого, Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность к сотрудничеству в рамках двусторонних контактов.
Также российский лидер подтвердил готовность принять в России американских должностных лиц для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди возможных тем взаимодействия отдельно выделено украинское урегулирование.
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