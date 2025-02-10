Путин полтора часа говорил с Трампом по телефону: подробности Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и экс-глава США Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений и перспективы личных контактов. Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, беседа продолжалась почти полтора часа, в течение которых стороны обсудили актуальные международные темы и высказали обоюдную заинтересованность в продолжении диалога.

Одним из итогов разговора стала договоренность о проведении личной встречи, детали которой предстоит согласовать. Помимо этого, Путин пригласил Трампа посетить Москву и выразил готовность к сотрудничеству в рамках двусторонних контактов.

Также российский лидер подтвердил готовность принять в России американских должностных лиц для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Среди возможных тем взаимодействия отдельно выделено украинское урегулирование.