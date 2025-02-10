Массовые увольнения из нижегородской скорой закончились проверкой прокуратуры Общество

В Нижнем Новгороде прокуратура проверяет работу подстанции №3 скорой помощи, расположенной в Ленинском районе. Причиной стали жалобы сотрудников на тяжелые условия труда, которые привели к массовым увольнениям, пишет "В городе N".

Утверждается, что за последний год с подстанции уволились около 70 человек. Как рассказали бывшие и действующие работники, причиной стали не только психологическое давление и напряженная атмосфера в коллективе, но и ухудшение условий работы.

Среди ключевых проблем они отмечают: отсутствие четко установленного времени для обеденного перерыва; запрет на работу более чем на одну ставку; снижение уровня заработной платы.

На фоне этих заявлений Государственная инспекция труда инициировала проверку. К расследованию подключилась и прокуратура, которая изучает ситуацию на подстанции.

Результаты проверок должны определить, действительно ли были допущены нарушения трудового законодательства и какие меры могут быть приняты.