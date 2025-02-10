Семь машин столкнулись в Нижнем Новгороде: движение затруднено Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Массовая авария произошла на Кузбасской улице Нижнего Новгорода утром 13 февраля. По предварительной информации, в ДТП попали семь автомобилей.

Очевидцы предполагают, что причиной происшествия могла стать скользкая дорога. О пострадавших не сообщается. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются. Видео с места аварии опубликовано в Telegram-канале Ni Mash.

Из-за столкновения движение на Кузбасской улице оказалось затруднено. В районе происшествия начала образовываться пробка, а проблемный участок отмечен красным на онлайн-картах.

Напомним, что накануне вечером в Верхних Печерах перевернулся грузовик с мешками. Из-за ДТП образовался гигантский затор.