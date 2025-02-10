320 000 человек приняли участие в первом Всероссийском научном диктанте "Наука во имя Победы" Общество

Первый всероссийский научный диктант "Наука во имя Победы" (6+) привлек уже 320 тысяч участников. Он приурочен ко Дню российской науки и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Присоединиться к диктанту может любой желающий. Онлайн-тест, состоящий из 25 вопросов, размещен на сайте. Вопросы посвящены достижениям советских ученых, внесших вклад в Победу. Разработкой теста занимались эксперты Центра истории российской науки и научно-технологического развития РГГУ.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил, что организаторы рады столь высокому интересу к проекту. Он подчеркнул, что диктант проводится в рамках Десятилетия науки и технологий и помогает молодежи узнать о роли советских ученых в военное время.

Наибольшую активность проявили жители Башкортостана, Дагестана, Ставропольского края, Саратовской и Белгородской областей, Чувашии, Костромской и Кемеровской областей, а также Луганской и Запорожской областей.

Диктант входит в программу просветительских мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России на 2022–2031 годы. Этот масштабный проект направлен на развитие науки и технологий в стране, привлечение молодежи в исследовательскую сферу и информирование граждан о достижениях российских ученых. Подробнее о программе можно узнать на сайте.