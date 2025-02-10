Екатерина Никитина заняла пост замдиректора по социальным проектам в АСИ Общество

Екатерина Никитина назначена заместителем директора направления "Социальные проекты" в Агентстве стратегических инициатив. Как сообщили в АСИ, в новой должности она будет заниматься вопросами развития социальной сферы, включая внедрение инклюзивных практик, применение современных технологий и сотрудничество с некоммерческими организациями.

Супруга губернатора Нижегородской области обладает значительным опытом работы в этой сфере. С 2019 года она активно занималась общественной деятельностью в регионе, уделяя особое внимание поддержке детей-сирот, подростков в сложных жизненных ситуациях и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Никитина продолжит курировать социальные инициативы, реализуемые в Нижегородской области по ее предложению. При этом она также сохранит свою работу в холдинге "Оргхим".

Комментируя назначение, Никитина подчеркнула, что ее деятельность теперь выходит на федеральный уровень, но Нижний Новгород останется для нее важным центром работы: "Я не уезжаю, буду жить на два города. Новый профессиональный путь — это возможность применить накопленный опыт на уровне всей страны и познакомиться с лучшими социальными практиками России".