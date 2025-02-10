Высадка школьниц из нижегородского автобуса закончилась проверкой СК Общество

В Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних. Поводом для разбирательства стала информация, опубликованная в СМИ. Об этом заявили в информационном центре Следкома РФ.

Согласно сообщениям, водитель общественного транспорта без объяснения причин высадил из автобуса четырех школьниц, не позволив им доехать до своей остановки.

Следственный комитет начал выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее похожий инцидент произошел на Бору. Там тоже все закончилось проверкой.

Позже редакция НИА "Нижний Новгород" взяла комментарий у депутата Заксобрания Рустама Досаева по данному инциденту. Он назвал ситуацию с высадкой детей из общественного транспорта вакханалией.