Синоптики рассказали о погоде летом 2025 года
Нижегородские продукты - в «черном списке» Роскачества
В ННГУ разработали новый препарат для лечения рака
Как действовать при атаке дронов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 февраля 2025 10:35  [39] Высадка школьниц из нижегородского автобуса закончилась проверкой СК
13 февраля 2025 10:20  [111] Екатерина Никитина заняла пост замдиректора по социальным проектам в АСИ
13 февраля 2025 10:16  [72] 320 000 человек приняли участие в первом Всероссийском научном диктанте "Наука во имя Победы"
13 февраля 2025 10:12  [90] Аварийный дом в Плотничном переулке Нижнего Новгорода начали изымать
13 февраля 2025 09:44  [112] Нижегородцам рассказали о риске заражения ВИЧ у косметолога
13 февраля 2025 09:22  [139] Строительство IT-кампуса "Неймарк" в Нижнем Новгороде завершено на 80%
13 февраля 2025 09:10  [128] Нижегородцам рассказали о рисках ослепнуть от популярного препарата для похудения
13 февраля 2025 08:34  [151] Автобусы А-86 и Т-55 возобновляют движение после ремонта дорог
13 февраля 2025 08:13  [164] Нижегородским многодетным семьям начали выплачивать по 300 тысяч рублей
13 февраля 2025 08:02  [1228] Массовые увольнения из нижегородской скорой закончились проверкой прокуратуры
Общество

Высадка школьниц из нижегородского автобуса закончилась проверкой СК

13 февраля 2025 10:35  [39] Общество

В Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка по факту возможного нарушения прав несовершеннолетних. Поводом для разбирательства стала информация, опубликованная в СМИ. Об этом заявили в информационном центре Следкома РФ.

Согласно сообщениям, водитель общественного транспорта без объяснения причин высадил из автобуса четырех школьниц, не позволив им доехать до своей остановки.  

Следственный комитет начал выяснять все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее похожий инцидент произошел на Бору. Там тоже все закончилось проверкой

Позже редакция НИА "Нижний Новгород" взяла комментарий у депутата Заксобрания Рустама Досаева по данному инциденту. Он назвал ситуацию с высадкой детей из общественного транспорта вакханалией.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы проверки СК РФ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Поезд Победы в Нижнем Новгороде: фото изнутри
10 февраля 2025 19:42"Поезд Победы" в Нижнем Новгороде: фото изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph