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Общество

Нижегородцам назвали плюсы и минусы моржевания

13 февраля 2025 10:48  [115] Общество

Фото: Анастасия Назарова

Моржевание давно считается эффективным способом закаливания. Оно укрепляет иммунитет и помогает адаптироваться к холодному климату. Однако экстремальные нагрузки подходят не всем — неподготовленный человек может серьезно навредить своему здоровью. Более того, некоторые специалисты предупреждают о возможной связи холодовых нагрузок с развитием опасных заболеваний.  

К моржеванию относят не только купание в проруби, отмечает pravda-nn.ru. К этой практике также относятся обливания холодной водой, растирание снегом и даже прогулки в мороз без верхней одежды.  

Регулярное закаливание действительно может принести пользу, но только при грамотном подходе. Особенно эффективно оно для людей, с детства привыкших к таким нагрузкам. В зрелом возрасте тоже можно приучить организм к холоду, но для этого необходимо вести здоровый образ жизни и готовиться к процедурам постепенно.  

Когда человек заходит в ледяную воду, его кровеносные сосуды резко сужаются. Это помогает сохранить тепло и защитить внутренние органы. Спустя несколько минут запускается механизм терморегуляции, кровь начинает активно циркулировать, а человек ощущает прилив бодрости.  

Но если организм не подготовлен, такая нагрузка может стать серьезным стрессом. Внезапное переохлаждение способно спровоцировать опасные последствия.  

Моржевание противопоказано людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких и мочевыделительной системы. Внезапный холод может спровоцировать обострения.  

"Нетренированный организм может отреагировать резким спазмом сосудов, нарушением сердечного ритма, спазмом дыхательной мускулатуры. В ледяной воде могут возникнуть состояния, угрожающие жизни. Кроме того, переохлаждение нередко становится причиной пневмонии, острого нефрита и ангины", — предупреждает профессор Наталья Боровкова, первый заместитель директора Института терапии ПИМУ.  

Чтобы моржевание принесло пользу, начинать его нужно под контролем специалистов. Постепенные тренировки помогают организму адаптироваться — с течением времени холод воспринимается менее остро, а сосуды привыкают к перепадам температуры.  

При этом важно понимать, что закаливание не гарантирует защиты от вирусов и простудных заболеваний. Однако человек с тренированным организмом действительно менее подвержен переохлаждению и лучше переносит холод.

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Теги:
Здоровье зима Купальный сезон
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