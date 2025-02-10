Нижегородцам назвали плюсы и минусы моржевания Общество

Фото: Анастасия Назарова

Моржевание давно считается эффективным способом закаливания. Оно укрепляет иммунитет и помогает адаптироваться к холодному климату. Однако экстремальные нагрузки подходят не всем — неподготовленный человек может серьезно навредить своему здоровью. Более того, некоторые специалисты предупреждают о возможной связи холодовых нагрузок с развитием опасных заболеваний.

К моржеванию относят не только купание в проруби, отмечает pravda-nn.ru. К этой практике также относятся обливания холодной водой, растирание снегом и даже прогулки в мороз без верхней одежды.

Регулярное закаливание действительно может принести пользу, но только при грамотном подходе. Особенно эффективно оно для людей, с детства привыкших к таким нагрузкам. В зрелом возрасте тоже можно приучить организм к холоду, но для этого необходимо вести здоровый образ жизни и готовиться к процедурам постепенно.

Когда человек заходит в ледяную воду, его кровеносные сосуды резко сужаются. Это помогает сохранить тепло и защитить внутренние органы. Спустя несколько минут запускается механизм терморегуляции, кровь начинает активно циркулировать, а человек ощущает прилив бодрости.

Но если организм не подготовлен, такая нагрузка может стать серьезным стрессом. Внезапное переохлаждение способно спровоцировать опасные последствия.

Моржевание противопоказано людям с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких и мочевыделительной системы. Внезапный холод может спровоцировать обострения.

"Нетренированный организм может отреагировать резким спазмом сосудов, нарушением сердечного ритма, спазмом дыхательной мускулатуры. В ледяной воде могут возникнуть состояния, угрожающие жизни. Кроме того, переохлаждение нередко становится причиной пневмонии, острого нефрита и ангины", — предупреждает профессор Наталья Боровкова, первый заместитель директора Института терапии ПИМУ.

Чтобы моржевание принесло пользу, начинать его нужно под контролем специалистов. Постепенные тренировки помогают организму адаптироваться — с течением времени холод воспринимается менее остро, а сосуды привыкают к перепадам температуры.

При этом важно понимать, что закаливание не гарантирует защиты от вирусов и простудных заболеваний. Однако человек с тренированным организмом действительно менее подвержен переохлаждению и лучше переносит холод.