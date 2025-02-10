Мэр Дзержинска обсудил достройку школы имени Молева с родителями учащихся Общество

Фото: мэрии Дзержинска

Школу имени Молева в Дзержинске обещают достроить в 2025 году. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что глава Дзержинска Михаил Клинков встретился с родителями учеников и обсудил волнующие вопросы.

"В школе будут учиться наши дети и работать наши педагоги, поэтому мы крайне заинтересованы в скорейшем завершении всех строительных работ и долгожданном новоселье. Со своей стороны, администрация города готова оказывать, и оказывает всю необходимую поддержку Корпорации развития Нижегородской области и генподрядчику, ведущим строительство", – сказал он.

Для того, чтобы процесс строительства и оснащения оборудованием был максимально прозрачным, по словам мэра, власти города будут регулярно рассказывать о том, как продвигаются дела, и вместе выходить на стройплощадку.

"Ближайший такой выход запланировали уже на следующей неделе", – добавил Клинков.

Готовность объекта составляет более 80%. Смонтированы инженерные системы, выполняются отделочные работы, в здании бассейна завершается кирпичная кладка и установка витражей. Ежедневно на объект выходят до 120 человек, работа внутри и снаружи здания ведется с 8:00 до 20:00.

По данным регионального министерства образования, строительство школы на 1100 мест планируется завершить в 2025 году. Правительство Нижегородской области и концессионер ООО "Шестнадцатая концессионная компания "Просвещение"" принимают все возможные меры для ввода объекта в эксплуатацию до 1 сентября.

В школе будет 44 учебных классов, один большой и два малых спортивных зала, актовый зал, столовая, медпункт и библиотека. Бассейн, соединенный со зданием школы теплым переходом, разделен на две чаши: для плавания и обучения плаванию. На всей территории школы будет предусмотрен доступ для маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Дзержинске снесут аварийную школу на улице Буденного.