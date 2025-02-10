Уникальные боевые трофеи из зоны СВО появились в музее Автозаводской школы Общество

11 февраля в школе №27 Автозаводского района Нижнего Новгорода сотрудники аппарата Законодательного собрания Нижегородской области передали боевые трофеи из зоны специальной военной операции для развития экспозиции «Музей – хранитель памяти».

Сегодня в фонде музея собрано более 30 экспонатов, среди них личные вещи и медали родственников учащихся – участников Великой Отечественной войны, современные артефакты из зоны СВО. В новом поступлении: ручной гранатомет иностранного производства, сбитый вражеский дрон-камикадзе и трофейная каска противника.

К лету 2025 года организаторы планируют завершить формирование экспозиции.

«Многие ребята в нашей школе сами участвуют в сборе экспонатов: приносят фотографии дедов-фронтовиков из семейных архивов, пишут письма родным, которые сейчас служат в зоне СВО. Музей стал для них пространством диалога: здесь они задают вопросы, делятся эмоциями, учатся гордиться своими корнями. А главное — понимают, что героизм не имеет срока давности. Мы очень благодарны Законодательному Собранию за помощь в этом благородном деле», - отметила директор специальной школы №27 Ирина Ваулина.

Напомним, что сотрудники Законодательного Собрания не в первый раз передают музею боевые трофеи. В октябре прошлого года «Музей – хранитель памяти» пополнился пусковым контейнером ПТУР, защитной плитой из вражеского бронежилета, осколками снарядов и вражеским медицинским жгутом.

«История — это не просто даты и факты. Это судьбы людей, их мужество и любовь к Родине. Музей собирает по крупицам память о тех, кто защищал страну в разные эпохи. Каждый экспонат — это живой урок патриотизма для ребят. Благодаря поддержке коллег и неравнодушных граждан, мы уверены: к юбилею Победы школьный музей станет настоящим центром памяти, объединяющим поколения», – отметил председатель спикер Нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.