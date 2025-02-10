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Происшествия

Мошенники подделали голос спикера нижегородского Заксобрания Люлина

13 февраля 2025 11:48  [60] Происшествия

Мошенники сгенерировали голос спикера нижегородского Заксобрания Евгения Люлина. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Председатель ЗСНО отметил, что в этот раз мошенники превзошли себя, сгенерировав его голос с помощью нейросетей.

"Что-то со звуком, лучше напишу" - такие голосовые сообщения получали от "меня" самые разные люди. В первые секунды, да, кажется очень похоже. Ну, а дальше банальный сценарий: "С вами свяжется .., надо перевести деньги", – написал Люлин.

По словам политика, в такой ситуации самое главное не растеряться и не пойти на поводу у аферистов. 

"Они будут пытаться напугать, сбить с толку, делать вид что заботятся о вас – будут представляться следователями, офицерами ФСБ, сотрудниками службы безопасности банка, Фонда соцстрахования. И в какой-то момент обязательно попросят предоставить ваши персональные данные: номер карты, цифры из СМС. Как только услышали это - прекращайте разговор!" - призвал спикер Заксобрания. 

Ранее в пресс-службе полиции региона сообщили, что за последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано 113 преступлений, связанных с мошенничеством. Жители региона потеряли в общей сложности более 60 млн рублей.

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Теги:
Евгений Люлин мошенники
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