Мошенники подделали голос спикера нижегородского Заксобрания Люлина Происшествия

Мошенники сгенерировали голос спикера нижегородского Заксобрания Евгения Люлина. Об этом политик сообщил в своем телеграм-канале.

Председатель ЗСНО отметил, что в этот раз мошенники превзошли себя, сгенерировав его голос с помощью нейросетей.

"Что-то со звуком, лучше напишу" - такие голосовые сообщения получали от "меня" самые разные люди. В первые секунды, да, кажется очень похоже. Ну, а дальше банальный сценарий: "С вами свяжется .., надо перевести деньги", – написал Люлин.

По словам политика, в такой ситуации самое главное не растеряться и не пойти на поводу у аферистов.

"Они будут пытаться напугать, сбить с толку, делать вид что заботятся о вас – будут представляться следователями, офицерами ФСБ, сотрудниками службы безопасности банка, Фонда соцстрахования. И в какой-то момент обязательно попросят предоставить ваши персональные данные: номер карты, цифры из СМС. Как только услышали это - прекращайте разговор!" - призвал спикер Заксобрания.

Ранее в пресс-службе полиции региона сообщили, что за последнюю неделю в Нижегородской области зарегистрировано 113 преступлений, связанных с мошенничеством. Жители региона потеряли в общей сложности более 60 млн рублей.