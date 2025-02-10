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Происшествия

Мужчина провалился под землю на Керченской в Нижнем Новгороде

13 февраля 2025 14:36  [109] Происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

На улице Керченской, 13а в Нижнем Новгороде произошел неожиданный инцидент — 30-летний мужчина внезапно ушел под землю.  

По предварительной информации, днем 13 февраля прохожий решил сократить путь и свернул на газон. Однако грунт под ногами не выдержал, образовалась внезапная просадка, и мужчина провалился в глубокую яму.  

Вытащить пострадавшего смогли только спасатели. После освобождения его передали врачам скорой помощи и отправили в больницу для обследования. Видимых травм у мужчины не обнаружено.  

В управлении ГОЧС Нижнего Новгорода журналистам сообщили, что причиной происшествия стала просадка грунта, предположительно в месте прохождения подземных коммуникаций. В настоящее время территория огорожена, специалисты ресурсоснабжающих организаций обследуют участок. После завершения проверки будут приняты меры по ремонту поврежденных сетей.

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Теги:
Здоровье Канавинский район провал грунта
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