Мужчина провалился под землю на Керченской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

На улице Керченской, 13а в Нижнем Новгороде произошел неожиданный инцидент — 30-летний мужчина внезапно ушел под землю.

По предварительной информации, днем 13 февраля прохожий решил сократить путь и свернул на газон. Однако грунт под ногами не выдержал, образовалась внезапная просадка, и мужчина провалился в глубокую яму.

Вытащить пострадавшего смогли только спасатели. После освобождения его передали врачам скорой помощи и отправили в больницу для обследования. Видимых травм у мужчины не обнаружено.

В управлении ГОЧС Нижнего Новгорода журналистам сообщили, что причиной происшествия стала просадка грунта, предположительно в месте прохождения подземных коммуникаций. В настоящее время территория огорожена, специалисты ресурсоснабжающих организаций обследуют участок. После завершения проверки будут приняты меры по ремонту поврежденных сетей.