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Экономика

Эксперт объяснил, почему рубль начал укрепляться

13 февраля 2025 15:07  [49] Экономика

Финансист Александр Лосев назвал две ключевые причины, способствовавшие укреплению рубля. По его словам, стабилизация валютного рынка и улучшение ситуации с ликвидностью юаня сыграли в пользу российской валюты.  

"Две причины — стабилизация валютного рынка и решение проблемы с ликвидностью юаней. Китайцы поняли, что при Трампе будет сложнее им жить. Антироссийские санкции компании и банки из КНР соблюдали, чтобы сделать приятное администрации Байдена. При Трампе это уже не сработает. Прогиб не засчитан. Рубль начал укрепляться, так как нет дефицита юаней", — пояснил Лосев в беседе с 360.ru.

Экономист также отметил, что на валютный рынок повлиял недавний телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Он считает, что диалог может дать надежду на частичное снятие санкций, особенно в финансовой сфере, что в свою очередь укрепит рубль.  

"Но насколько дальше будет укрепляться рубль, зависит от реальных действий. Если все останется на уровне заявлений, то давление на рубль сохранится, и он может снова вернуться к 100 за доллар. Если же начнется разблокировка экспортных потоков, российская валюта продолжит рост", — подчеркнул финансист.  

Лосев отметил, что в текущей экономической ситуации оптимистичным сценарием выглядит курс на уровне 88 рублей за доллар.  

"Спекулянтам сейчас не позавидуешь. Те, кто покупал доллар по 115 рублей, будут фиксировать убытки либо ждать новых неприятностей", — добавил он.

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Теги:
Деньги Финансы экономика
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