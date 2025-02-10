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Политика

Премия "Служение" собрала рекордную 41 тысячу заявок

13 февраля 2025 15:33  [120] Политика

Фото: ВАРМСУ

На II Всероссийскую муниципальную премию "Служение" подано более 41 тысячи заявок, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года. Такие итоги заявочной кампании подвела Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ).  

Приволжский федеральный округ занял второе место по числу заявок (8 688), уступив только Центральному (9 617). Третью позицию занял Сибирский округ (4 895). Среди регионов в топ-5 вошел Пермский край — 975 заявок.  

Наибольший интерес вызвали номинации "Развитие территорий – благополучие жителей", "Великое наследие – для будущих поколений", "Инициатива каждого – общий успех", "Институт наставничества – для будущего страны" и "Забота о семьях героев – вклад в общую победу".  

Замначальника управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачёв особо отметил две новые номинации:  

"Мужество и героизм – на благо служения Родине", посвященную сотрудникам муниципалитетов, работающим в зоне СВО и приграничных территориях, и "Великое наследие – для будущих поколений", ориентированную на проекты по сохранению исторической памяти, культурного наследия и укреплению национального единства.  

Гендиректор "Мастерской управления Сенеж" Андрей Бетин обратил внимание на резкий рост числа заявок от молодежи. В этом году на номинацию "Молодые кадры — на службе страны", где отмечаются инициативы и управленческие решения молодых специалистов, поступило 5,7 тыс. заявок — это в 14 раз больше, чем годом ранее.  

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева подчеркнула, что заявки поступили из 15 тысяч муниципалитетов, что составляет 78% от общего числа. Причем больше всего анкет подали не главы городов и депутаты, а сотрудники муниципальных организаций — более 12 тысяч.  

Глава Арзамаса Александр Щелоков отметил, что премия помогает разрушать устоявшийся стереотип о муниципальных служащих как о "сухарях" в пиджаках.  

"Столько прекрасных, искренне неравнодушных специалистов работает в сфере муниципального управления! Многие из них не только выполняют служебные обязанности, но и занимаются волонтерством, воспитывают приемных детей, помогают людям в трудных ситуациях", — сказал он.  

До 3 марта заявки будут оценивать эксперты — в совет вошли более 300 специалистов из разных сфер. С 31 марта на портале "Госуслуги" стартует народное голосование, а победителей объявят в апреле на церемонии в Национальном центре "Россия" в Москве.

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Теги:
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