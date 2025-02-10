Суд изъял у собственницы 5 га сельхозземель в Дивеевском округе из-за запустения Общество

Фото: Александр Воложанин

В Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области суд постановил изъять 5 гектаров сельхозземель у собственницы и продать их на публичных торгах. Такое решение вынесено после выявленных нарушений, о которых ранее сообщило межрегиональное управление Россельхознадзора.

Еще в 2021 году в ходе выездной проверки специалисты Россельхознадзора зафиксировали, что земельный участок не используется по назначению. Вместо сельскохозяйственной деятельности часть территории оказалась занята карьером и свалкой, а другая заросла деревьями, кустарниками и сорными растениями.

В результате плодородие почвы снизилось на 80% от нормативного уровня, что нанесло серьезный ущерб землям сельхозназначения.

Собственнице участка выдавали предписания об устранении нарушений и накладывали административные штрафы. Ей предписывалось ликвидировать карьер, очистить территорию и привести землю в соответствие с требованиями законодательства. Однако в установленные сроки необходимые работы не были проведены.

В связи с этим Россельхознадзор направил документы в региональное министерство имущественных и земельных отношений, которое инициировало судебное разбирательство. Суд встал на сторону ведомства и принял решение об изъятии земли с последующей продажей на торгах.

Ранее сообщалось, что собственника сельхозземли в Нижегородской области привлекли к ответственности за свалку.