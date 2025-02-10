Момент падения мужчины в 10-метровую яму на Керченской попал на видео

Мужчина провалился под землю в Нижнем Новгороде. Инцидент, произошедший на улице Керченской 13 февраля, попал на камеру видеонаблюдения. Шокирующие кадры появились в соцсетях вечером.
Ранее сообщалось, что прохожий решил срезать путь по газону, но оказался в ловушке — грунт провалился, и 30-летний мужчина полетел вниз. Вытащить его смогли только спасатели. К счастью, серьезных травм у потерпевшего нет, но его все равно увезли в больницу на обследование.
В ГОЧС сказали, что причиной просадки стали подземные коммуникации. Сейчас место уже огородили, а специалисты разбираются, что там случилось и как это чинить.
Также мы рассказывали, что случившимся заинтересовались следователи СК. Они проводят проверку. Проверочные мероприятия организовали и в прокуратуре.
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