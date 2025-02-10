Провалившегося под землю в Нижнем Новгороде мужчину отпустили домой Происшествия

Житель Нижнего Новгорода, провалившийся под землю на улице Керченской, после обследования в больнице отправился домой. В региональном минздраве сообщили, что у него диагностирован ушиб, необходимая медицинская помощь оказана.

Инцидент случился 13 февраля в Канавинском районе. 30-летний мужчина решил сократить путь по газону, но внезапно провалился в глубокую яму. Выбраться самостоятельно он не смог – на помощь пришли спасатели.

В городском управлении ГОЧС заявили, что причиной просадки стали подземные коммуникации. Сейчас место обрушения огорожено, а специалисты ресурсоснабжающих организаций выясняют, что именно привело к провалу и как устранить проблему.

Ситуацией уже заинтересовались Следственный комитет и прокуратура. Ведомства проводят проверку, по итогам которой будет дана правовая оценка произошедшему.

Напомним, что момент падения мужчины в 10-метровую яму попал на видео. Посмотреть можно тут.