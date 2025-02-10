Школьник в Нижнем Новгороде едва не попал под машину на глазах у взрослых Происшествия

Фото: Госавтоинспекция в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на улице Бекетова ребенок чуть не оказался под колесами автомобиля, перебегая дорогу на красный сигнал светофора. Опасный момент зафиксировала дорожная камера, а кадры опубликовало УГИБДД по Нижегородской области.

Инцидент произошел вблизи школы №173. На записи видно, как мальчик пересекает проезжую часть в зоне ремонта трамвайных путей. Добравшись до островка безопасности, он, не оглядываясь, делает шаг вперед — прямо перед приближающимся автомобилем. В последний момент школьник замечает опасность и успевает добежать до тротуара.

Рядом на остановке находились взрослые, но никто не предупредил ребенка о нарушении. Госавтоинспекция призывает горожан не оставаться безразличными к безопасности детей:

"Уважаемые взрослые! Если видите, что ребенок нарушает правила дорожного движения, окрикните его! На его месте могут оказаться ваши родные — дети, внуки, племянники. Будьте внимательны!"

Также инспекторы напомнили родителям о важности регулярных бесед с детьми на тему дорожной безопасности:

"Дети — самое ценное, что у нас есть. Они не бывают чужими!"

Напомним, что ранее на видео попал момент падения мужчины в 10-метровую яму на Керченской улице.