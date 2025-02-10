Более 20 предпринимателей Сергачского округа приняло участие во встрече с территориальным управляющим Корпорации развития Бизнес

Фото: администрация Сергачского округа

Территориальный управляющий Корпорации развития Нижегородской области Дмитрий Зимин провел встречу с предпринимателями Сергачского муниципального округа. В мероприятии принял участие 21 представитель бизнес-сообщества.

Предпринимателям представили возможности Корпорации развития по сопровождению инвестиционных проектов и меры государственной поддержки. Также территориальный управляющий рассказал о доступных для инвестирования территориях. Сейчас в Сергачском муниципальном округе предпринимателям доступно четыре площадки: одна «зеленая» (без инфраструктуры) и три «коричневые» (с инфраструктурой). На этих территориях возможно размещение логистического центра, предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, животноводческого комплекса.

Кроме того, Дмитрий Зимин провел переговоры с предпринимателями, чьи проекты в перспективе могут быть взяты на сопровождение Корпорацией развития Нижегородской области.

В настоящее время на сопровождении агентства развития в Сергачском муниципальном округе находится проект по строительству мебельного цеха для производства школьной мебели, объем инвестиций – 60 млн рублей.

«Территориальные управляющие Корпорации развития находятся в постоянном контакте с представителями бизнеса-сообщества и администрациями муниципалитетов. Эта работа позволяет сделать процесс реализации инвестпроектов комфортным в любом уголке региона. Всего на сопровождении наших теруправляющих находится более 150 проектов с общим объемом инвестиций около 103 миллиарда рублей», – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, с лета 2022 года на территории Нижегородской области ведут деятельность шесть территориальных управляющих Корпорации развития Нижегородской области. Они помогают инвесторам, реализующим проекты в муниципалитетах, расположенных в отдалении от регионального центра. Каждый из управляющих закреплен за несколькими районами.

В 2024 году территориальные управляющие провели в муниципалитетах 58 встреч с предпринимательским сообществом.

Контакты менеджеров и список закрепленных округов можно найти на инвестпортале Нижегородской области.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестиционных площадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.