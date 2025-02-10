Более 20 нижегородских компаний приняли участие в торгово-закупочной сессии с представителями крупной торговой сети Бизнес

Фото: Варвара Кузяева (технопарк "Анкудиновка")

24 нижегородских предприятия приняли участие в торгово-закупочной сессии (ТЗС) с ООО «О`КЕЙ». Производители представили напитки, сыры, натуральные супы из сушеных овощей, специи и приправы, выпечку, молочную продукцию, мясо и яйца, рыбную и другую продукцию. Мероприятие организовано министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

«Каждая торгово-закупочная сессия включает в себя несколько блоков. Начинаем традиционно с выставки продукции, на которой представители торговых организаций могут оценить разнообразные характеристики – от ассортимента до качества упаковки. Затем представители сетей рассказывают об особенностях и условиях осуществления поставок, после чего проходит сессия В2В-переговоров, на которых участники могут задать уже более узкоспециализированные вопросы. Такой формат помогает сторонам провести полноценные переговоры, результатом которых становятся новые договора подставок нижегородских товаров в крупные сетевые магазины области», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Торгово-закупочные сессии нижегородский Минпром проводит с 2019 года на регулярной основе в рамках проекта «Школа торговых отношений». В прошлом году состоялись встречи с представителями АО «Тандер», ООО «Лента», Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»), ООО «О’КЕЙ» и ООО «Ашан».

«Мы видим результат нашей совместной работы: сегодня почти четверть товаров, представленных на полках крупнейших торговых сетей Нижегородской области, произведена региональными производителями. Это не только продовольственные товары, но и бытовая химия, мебель, текстиль», - отметил министр.

Директор по региональным закупкам ООО «О`КЕЙ» Владимир Сокотов отметил, что в торговой сети уже представлены товары нижегородских производителей, среди которых напитки, косметика, товары для новорожденных, бытовая химия.

«Мы постоянно работаем над расширением этого перечня. В этом нам помогают торгово-закупочные сессии, которые регулярно организует нижегородский Минпром. По итогам ТЗС мы регулярно получаем как новых поставщиков, так и расширение ассортимента уже по действующим контрагентам. Надежным поставщикам мы предлагаем выход на федеральный уровень. Если продукция локальных поставщиков успешно реализуется в нижегородских магазинах, то мы распространяем товары также в магазины «О`кей» в других регионах. Это позволяет значительно расширить объем поставок продукции нижегородских производителей», - рассказал Владимир Сокотов.

Участие в мероприятии также приняли представители агрохолдинга «Русское поле», который специализируется на производстве продукции из мяса птицы и товарного яйца.

«Торгово-закупочные сессии проходят позитивно – в рамках открытого диалога можно узнать мнения как производителей, так и ритейлеров о возможностях сотрудничества. Личные обсуждения проектов всегда предпочтительнее переписки по электронной почте. Особенно при условии, что на таких встречах можно непосредственно продемонстрировать качество продукции и в режиме реального времени предложить коллегам продегустировать каждую презентуемую позицию, от классической колбасной нарезки до деликатесов из утки», - рассказал директор по маркетингу агрохолдинга «Русское поле» Алексей Разумовский.

О проведении следующих торгово-закупочных сессий будет сообщено дополнительно.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работу по поддержке предпринимателей в этом направлении планируется продолжить в этом году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».