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Происшествия

Нижегородец может сесть на 4 года за кражу букета роз для любимой

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В Нижнем Новгороде 43-летний мужчина решил сделать подарок своей сожительнице на день рождения, но из-за отсутствия сдачи в кассе просто схватил букет роз и сбежал. Теперь ему грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел в середине декабря 2024 года в цветочном магазине на улице Веденяпина. Мужчина выбрал 11 роз стоимостью 4 865 рублей, а флорист начала оформлять букет. Однако при расчете оказалось, что у продавца нет сдачи.  

Спешивший на праздник покупатель не стал ждать решения проблемы и, не оплатив товар, выбежал из магазина с цветами.  

После обращения сотрудницы магазина в полицию оперативники установили личность злоумышленника. Мужчину задержали, и во время допроса он признался в содеянном.  

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Фигурант находится под подпиской о невыезде. В случае обвинительного приговора ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

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Теги:
Кража Уголовное дело Цветы
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