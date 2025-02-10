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Общество

Передовой метод лечения пациентов с острым коронарным синдромом внедрили в ГКБ №5

14 февраля 2025 10:28  [90] Общество

Фото: ГКБ №5

Врачи Городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода первыми в регионе внедрили ротационную атероэктомию – инновационный метод лечения пациентов с острым коронарным синдромом. С его помощью рентген-хирурги удаляют кальцинированные атеросклеротические бляшки, восстанавливая кровоток в сосудах сердца.  

Этот метод особенно эффективен в экстренных случаях, например, при закупорке сложных сосудистых участков – бифуркаций, а также у пациентов с хроническими коронарными окклюзиями, которые не поддаются традиционному лечению.  

Как отметили в министерстве здравоохранения Нижегородской области, использование высокотехнологичных методов лечения приближает ГКБ №5 к передовым кардиохирургическим центрам страны.  

"Атеросклеротическое поражение ствола левой коронарной артерии – одно из самых сложных и опасных для современной кардиологии. Нам уже удалось успешно провести 30 таких операций, а также выполнить еще 50 вмешательств при протяженных сужениях сосудов сердца", – рассказал руководитель Центра сложных коронарных интервенций ГКБ №5 Евгений Шахов.  

Команда сосудистых хирургов больницы под руководством заведующего отделением рентгенохирургической диагностики и лечения Дениса Петрова продолжает осваивать передовые методы терапии.  

"Мы внедряем технологии внутрисосудистой визуализации для лечения стволовых поражений при остром коронарном синдроме, а также оцениваем коронарный кровоток у пациентов с многососудистыми поражениями. В ряде случаев стандартные операции для таких больных неэффективны, поэтому важно развивать альтернативные подходы", – пояснил главный врач ГКБ №5 Николай Родин.  

Кроме того, в больнице начали применять баллоны с лекарственным покрытием, заменяя ими коронарные стенты. Это снижает риск осложнений у пациентов, ранее перенесших операции на сосудах.  

Ведущие специалисты больницы регулярно участвуют в семинарах и мастер-классах, обмениваясь опытом с кардиохирургами из других регионов.  

"Научный потенциал коллектива – залог успешного внедрения новых технологий, и мы уделяем этому большое внимание", – отметил Денис Петров.  

Развитие передовых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний входит в задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", запущенного в России с 2025 года. Он является продолжением программы "Здравоохранение" и охватывает все ключевые направления медицинской отрасли – от модернизации первичного звена до реабилитации пациентов.

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Теги:
больницы Минздрав Нацпроект
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