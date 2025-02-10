Нижегородская область начнет борьбу с теневой занятостью по новым методикам Минтруда Экономика

Фото: управление по труду и занятости населения Нижегородской области

Нижегородская область вошла в число пилотных регионов, где начнут апробацию новых рекомендаций Минтруда РФ по выявлению нелегальной занятости. Проект курирует Роструд, а главная цель – повысить прозрачность трудовых отношений и снизить уровень "серых" зарплат в регионе.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, борьба с нелегальной занятостью уже принесла первые результаты: в 2024 году более 70% недобросовестных работодателей повысили зарплаты сотрудников до уровня МРОТ и выше.

"Мы продолжим помогать компаниям легализовать трудовые отношения. Особенно это важно для предприятий, рассчитывающих на господдержку — для них установлен критерий: зарплата должна быть не ниже среднего уровня по отрасли", — отметил Поляков.

В регионе уже создана межведомственная комиссия по борьбе с теневой занятостью. Как сообщил руководитель управления по труду и занятости Нижегородской области Игорь Пантюхин, утвержден список муниципалитетов, где сформируют рабочие группы.

В первую очередь проверки коснутся отраслей с наибольшими рисками нелегального трудоустройства: торговли, автосервиса, ремонта, общепита, строительства, сельского хозяйства.

Специалисты будут выезжать в компании с признаками "серых" схем и предлагать помощь в оформлении сотрудников. Те, кто проигнорирует требования, попадут в реестр недобросовестных работодателей, информация о них будет опубликована на сайте Роструда.

Министр экономического развития и инвестиций региона Денис Исмагилов сообщил, что с 2025 года администрации районов будут поощрять за успехи в борьбе с "теневой" зарплатой. Лучшие муниципалитеты смогут получить до 400 миллионов рублей на развитие местной инфраструктуры.

Кроме Нижегородской области, пилотный проект стартует в Омской, Кировской, Ярославской и Свердловской областях.