Алексей Нечаев обсудил с губернатором Глебом Никитиным сохранение объектов культурного наследия Общество

Фото: "Новые люди"

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев посетил Нижний Новгород. Здесь он встретился с губернатором региона Глебом Никитиным и сторонниками партии. Одной из ключевых тем поездки стали вопросы сохранения объектов культурного наследия и их приспособление для современного использования.

"В Нижнем Новгороде — 4 тысячи объектов культурного наследия. Многие из них помогают восстанавливать неравнодушные предприниматели. Таких примеров в городе уже сотни: здания не просто ремонтируют для красоты, а возвращают к жизни и приспосабливают для современного использования. Мы обсудили с губернатором, как можно масштабировать этот опыт на всю страну", — отметил Нечаев.

В ходе визита Алексей Нечаев посетил несколько объектов, которые уже прошли или проходят процесс ревитализации. Среди них — Дом Карамзина на улице Ульянова, который уже восстановлен. И бутик-отель «Усадьба Ермолаевой» на Алексеевской. Также он оценил ход реставрационных работ в доме А. П. Покровского на улице Шевченко.

Сейчас активно ведётся подготовка к круглому столу в Государственной Думе по вопросам сохранения и современного использования ОКН. Инициатором мероприятия выступает Нижегородское региональное отделение партии во главе с Павлом Солодким, который на личном опыте знает, как эффективно восстанавливать исторические здания.

Вторая часть поездки была посвящена встрече с членами регионального отделения партии, сторонниками и кандидатами на предстоящие выборы в Городскую думу Нижнего Новгорода. Обсуждали актуальные вопросы – от реконструкции детских площадок до взаимодействия бизнеса с государственными структурами.

Отдельное внимание уделили вопросам, волнующим предпринимателей: работу банков, судебных приставов, маркировку товаров. Студенты же поднимали темы замедления YouTube и доступа к новым образовательным программам по искусственному интеллекту. Алексей Нечаев пообещал вынести эти вопросы на федеральный уровень и продолжить работу над их решением в Госдуме.