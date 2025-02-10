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Общество

16-градусные морозы идут в Нижний Новгород

14 февраля 2025 12:08  [80] Общество

Фото: Кира Мишина

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде установится морозная и пасмурная погода.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 15 февраля, в городе ожидается облачность, а во второй половине дня начнется небольшой снегопад. Температура утром составит от −10 до −8 градусов, днем прогреется до −8...−7, а к ночи похолодает до −12...−9 градусов. Ветер будет умеренным, с порывами до 3,7 м/с.  

В воскресенье, 16 февраля, погода останется пасмурной, а к вечеру снова пойдет снег. Утром температура воздуха опустится до −14...−12 градусов, в течение дня не изменится, а ночью станет еще холоднее – до −16...−15 градусов. Ветер усилится до 4,3 м/с.  

Синоптики предупреждают о возможной гололедице и ухудшении видимости из-за снегопада. Жителям города рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах и одеваться теплее.

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Теги:
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