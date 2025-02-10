Нижегородец сорвал джекпот и стал богаче на 36 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Житель Нижегородской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерее "Рапидо Про", получив 36 151 743 рубля. Джекпот был разыгран в 325497-м тираже, состоявшемся в минувший четверг. Об этом сообщили в пресс-службе "Столото".

По данным организаторов, счастливчик приобрел билет в мобильном приложении за 500 рублей. Победу ему принесло сочетание чисел 18, 20, 3, 9, 5, 14, 12, 7 в первом поле билета и число 2 во втором.

В компании также отметили, что возможно, победитель еще не знает о своем выигрыше. Ему предстоит обратиться за получением приза и решить, как распорядиться внезапно свалившимся богатством.

Ранее сообщалось, что нижегородец выиграл 1 млн рублей в новогодней лотерее. Также мы рассказывали, что игрушка помогла нижегородской пенсионерке стать миллионером.