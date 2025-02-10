Двух нижегородских подростков задержали за теракт на железной дороге Происшествия

Двое подростков 15 и 16 лет стали фигурантами уголовного дела о террористическом акте на железнодорожных объектах. Расследование ведет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По данным следствия, 13 февраля на территории Тоншаевского района несовершеннолетние использовали горючие вещества, чтобы поджечь релейный шкаф на железной дороге. Это могло привести к серьезной аварии, включая сход поездов или их столкновение.

Сразу после совершения преступления злоумышленников задержали сотрудники транспортной полиции. В их отношении возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

Следователи уже провели обыски и допросы, назначены экспертизы для установления всех обстоятельств преступления. В ведомстве напомнили, что подобные преступления влекут жесткие наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее о преступлении на железной дороге высказались в ГЖД. Там заверили, что движение поездов из-за инцидента не было нарушено, магистраль работала штатно.

Напомним, в январе 2025 года молодого нижегородца задержали за поджог трансформаторов на железной дороге. На него завели уголовное дело.